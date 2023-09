Thuram-Inter, partita enorme del francese che mostra tutto il suo entusiasmo. E sui tifosi interisti…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/09/2023

Thuram-Inter, le parole del francese dopo la partita. Una gara giocata alla grande quella di Marcus Thuram. L’attaccante francese è riuscito a firmare il suo primo gol in nerazzurro, ma anche a regalare l’assist per il gol di Lautaro e a conquistarsi il rigore per il terzo gol di Calhanoglu.

Una partita importante e proprio per questo, ai microfoni di Inter Tv, Thuram ha voluto mostrare tutto il suo entusiasmo, dando un pensiero anche ai tifosi nerazzurri.

Ecco le parole di Thuram; “Il gol? E’ stato bellissimo, una grande emozione. E’ stato bello vincere la partita, una grande emozione per noi. Tifosi? Ringrazio per l’affetto e per la forza che ci danno anche fuori casa. E’ incredibile, anche a Cagliari è stato così. Facile giocare con grandi giocatori: mi aiutano molto in allenamento, ci si ritrova in partita. Segnare di testa? Quando hai giocatori come Dimarco e Dumfries che mettono la palla, posso fare gol di testa”.