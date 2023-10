Thuram-Inter, l’elogio che non ti aspetti: che parole da parte di un connazionale!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/10/2023

Thuram-Inter, l’elogio che non ti aspetti. Uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione è stato sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante francese, con la maglia nerazzurra, ha già siglato, tra campionato e Champions League, ben tre reti. Ma non solo. Il grande apporto del giocatore lo si è visto anche in fase di assistenza e di apporto al compagno di reparto Lautaro. Proprio della coppia interista, ha parlato l’attaccante del Milan, Olivier Giroud che ha elogiato il proprio compagno di nazionale in zona mista dopo la partita contro la Scozia.

Ecco le parole di Olivier Giroud: “Marcus è un giocatore in continua evoluzione, giovane e in fase ascendente. È arrivato in un grande club. Si è rivelato subito prezioso per l’Inter, con la sua capacità di segnare e di fare assist. Questo sistema a due attaccanti con Lautaro Martinez corrisponde bene al suo profilo. La loro complementarità e la loro complicità sono evidenti. A lui piace questo schema. Marcus ha bisogno di avere un altro giocatore al suo fianco per esprimere la quintessenza delle sue qualità. Questo vivaio di giovani attaccanti è una manna dal cielo per i Bleus. È versatile, ma dentro la sua testa è convinto di avere le capacità da vera punta. Siamo giudicati in base all’efficienza. Lui ne è consapevole e sa che ci si aspetta molto dalle sue statistiche. È esigente con se stesso e sa cosa deve fare per restare al iivello più alto”.