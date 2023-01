Supercoppa Italiana, Dzeko il migliore: le sue parole. E sul rinnovo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/01/2023

Supercoppa Italiana, Edin Dzeko migliore in campo. Premiato come man of the match della finale, Edin Dzeko è riuscito ad essere grandissimo protagonista con un gran gol che ha permesso all’Inter di raddoppiare. Dopo la Supercoppa dell’anno scorso, infatti, anche quest’anno il bosniaco è riuscito a portare a casa il trofeo. Intervistato alla fine della partita, il bosniaco ha toccato vari tasti.

Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi sono stati splendidi e abbiamo dato tutto, tutti. Rivincita? Nessuna rivincita. La squadra e io guardiamo sempre avanti. Era una coppa che abbiamo vinto l’anno scorso e sappiamo quanto è bello vincere. Speriamo che in futuro ci saranno ancora altri trofei. Quanti anni ho? Ora ne faccio 22 (ride, ndr)”.

Poi, una battuta sul rinnovo di contratto: “Rinnovo? Ora non ci penso. Sono contento per i tifosi e pensiamo a festeggiare, poi dopo pensiamo al resto”.