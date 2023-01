Suning-Inter, il giornalista ci va giù duro: le parole sulle prospettive e rinnovo Skriniar

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/01/2023

Suning-Inter, Xavier Jacobelli mette la famiglia Zhang con le spalle al muro. Da due stagioni, la società nerazzurra, sta navigando in acque parecchio tortuose. Colpa della crisi causata dal Covid, certo. Ma anche di una gestione economica del club che ha lasciato parecchio a desiderare, oltre ad aver lasciato parecchi debiti che, ovviamente, dovranno essere pagati.

Dal bond al prestito di Oaktree, a risentirne è, ovviamente, l’aspetto sportivo. E’ vero che la squadra di Simone Inzaghi e, ancora prima, di Antonio Conte, ha portato a casa tutti e tre i trofei in ambito nazionale e fatto passi avanti in Europa. Ma è altrettanto vero che le prospettive future non sembrano essere tra le più rosee e, a far da manifesto a questo, c’è anche il possibile mancato rinnovo di Milan Skriniar. Di questo ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli che ci è andato giù duramente sulla famiglia Zhang.

Suning-Inter, quali prospettive per il futuro del club nerazzurro? Jacobelli non le manda a dire alla famiglia Zhang

Come detto, l’Inter, si trova in una fase storica in cui la parte sportiva rischia di diminuire ancora in termini di competitività. Ci si aspettava un cambio di proprietà che potesse cambiare rotta e dare delle linee guida per tornare a parlare di progetto sportivo, ma così non è stato ad oggi. Ecco perchè, il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di SportItalia, ha voluto parlare della famiglia Zhang.

Secondo Jacobelli, infatti, il rinnovo di Skriniar altro non è se non la cartina tornasole delle parole di Steven Zhang prima della sosta. In quell’occasione, il presidente nerazzurro, ha dichiarato come l’Inter vuole continuare a vincere, ma nel caso in cui non ci fosse il rinnovo del difensore slovacco, allo bisognerebbe interrogarsi sugli scenari futuri del club soprattutto tenendo conto che Zhang deve interessi altissimi per il prestito avuto da Oaktree.