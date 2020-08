Stats - Inter, secondo posto ma numeri da prima della classe

Ieri sera, con la rotonda vittoria per 2-0 in casa dell'Atalanta, si è concluso il campionato dell'Inter. Il secondo posto potrà far storcere il naso ad Antonio Conte, uno abituato a vincere subito, ma i numeri della stagione nerazzurra sono sicuramente positivi.

Gli 82 punti finali infatti, rappresentano un vero ritorno al passato per la compagine meneghina, che non raggiungeva queste vette dalla stagione 2009/2010, quella del triplete per intenderci. Non solo, la squadra di Conte ha chiuso il campionato con soli 36 gol subiti, che fanno della difesa interista la migliore del torneo.

Difesa solida, ma anche l'attacco non scherza: quello dei nerazzurri infatti è il secondo miglior attacco del campionato, secondo solo a quello dell'Atalanta. Per concludere, l'Inter quest'anno ha vinto ben 13 vittorie in trasferta, un numero enorme, che nessun'altra squadra è riuscito ad eguagliare in questa stagione.