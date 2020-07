Stats - De Vrij, il difensore goleador: solo Sergio Ramos meglio di lui

Colonna portante dell'Inter di Spalletti prima e di quella di Conte poi, Stefan De Vrij è sicuramente uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel panorama europeo. L'olandese però non eccelle solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva: come sottolineato dagli analisti di Opta, il difensore nerazzurro vanta più di un record a suo favore.

Il numero 6 nerazzurro infatti, è il quarto centrale ad aver realizzato almeno due gol nelle ultime quattro stagioni tra i top 5 campionati europei. Gli altri tre sono: Nathan Aké, Sergio Ramos e Leonardo Bonucci.

Non solo, dal 2016/2017 De Vrij è il secondo difensore centrale, tra i top 5 campionati europei, per numero di marcature messe a segno: ben 14, dietro solo al capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, arrivato a quota 28 gol.