Statistiche Inter Sassuolo, con i neroverdi partite sempre ostiche: i numeri

di Simone Salines, pubblicato il: 13/05/2023

STATISTICHE INTER SASSUOLO – In occasione della gara odierna, oggi analizzeremo gli ultimi scontri diretti tra nerazzurri e neroverdi.

Sarà una sfida dalle mille sorprese quella che come ogni anno vedrà coinvolte questa sera Inter e Sassuolo. Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto risultati spesso totalmente differenti tra loro, tra goleade e partite terminate a reti bianche. Eppure, nonostante ciò, a trionfare è stato sempre lo spettacolo. L’unica cosa certa, è che fare previsioni su chi uscirà vincitore diventa parecchio complicato.

Statistiche Inter Sassuolo, come sono andati gli ultimi match avvenuti al Meazza

L’analisi di oggi la avviamo partendo dall’1-2 della stagione 2017/2018, con gli ospiti che hanno trionfato grazie alle reti di Matteo Politano e Domenico Berardi. Per i padroni di casa a segnare fu Rafinha. L’anno successivo il faccia a faccia finì 0-0, mentre nel 2019/2020 la partita terminò con un pirotecnico 3-3. A timbrare il cartellino per i nerazzurri furono Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi e Borja Valero, mentre per i neroverdi segnarono Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giangiacomo Magnani.

Infine arriviamo agli ultimi due scontri diretti, quello della stagione 2020/2021 finito 2-1 (gol di Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ed Hamed Traoré) e quello della passata stagione terminato 0-2 con gol di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.