Spezia-Inter, Inzaghi ne recupera due. Ancora out un titolarissimo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/03/2023

Spezia-Inter è in programma venerdì 10 marzo alle 20:45 e Simone Inzaghi non ha sciolto alcuni dubbi di formazione, ma può sorridere.

Come riporta Sky Sport infatti l’allenatore nerazzurro potrà contare di nuovo su Federico Dimarco e Joaquin Correa. L’esterno sinistro italiano torna dunque tra i disponibili dopo aver saltato le ultime due di campionato contro Bologna a Lecce a causa di un affaticamento muscolare. Non si sa se Inzaghi lo riproporrà subito titolare o darà un’altra chance a Robin Gosens dopo la buona prestazione contro i salentini.

Per quanto riguarda il Tucu è un rientro che permetterà al tecnico di avere di nuovo tutti e quattro i suoi attaccanti disponibili. Correa manca dalla partita vinta contro la Cremonese il 28 gennaio e non va in gol da addirittura 5 mesi. Le quotazioni sulla sua partenza da titolare sono prossime allo zero con il tecnico che deciderà tra Dzeko e Lukaku il partner di Lautaro Martinez.

Non sarà invece del match contro i liguri di SempliciLo slovacco non scende in campo dallo scialbo zero a zero contro la Sampdoria, seguita dalla pachina contro l’Udinese. Dopo il match contro i friuliani è entrato in infermeria causa lombalgia. Lo slovacco ha come obiettivo il ritorno di Champions League contro il Porto, lavorando affinché non sia la sua ultima partita europea in maglia nerazzurra.

Spezia-Inter, selezionato il fischietto del match.