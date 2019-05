Sky Sport - Barzaghi: "Lautaro Martinez in vantaggio, ma c'è un rischio"

La gara contro il Napoli di domenica prossima è fondamentale per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League per l'Inter. Luciano Spalletti dovrà decidere quale attaccante schierare, Lautaro Martinez o Mauro Icardi. L'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi ha provato a rispondere a questo dilemma.

"Icardi o Lautaro Martinez? Dibattito interessante, meglio puntare tutto subito sulla partita contro il Napoli oppure lasciarsi aperta la possibilità con l'Empoli. L'Inter deve vincere una gara per arrivare in Champions League.

Lautaro è in vantaggio vista anche l'ultima partita di Icardi. Se dovesse giocare Lautaro e dovesse prendere un giallo salterebbe l'ultima di campionato che potrebbe essere decisiva. Conoscendo Spalletti, Lautaro è in leggero vantaggio su Icardi, il tecnico toscano non fa calcoli riguardo le diffide".