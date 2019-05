Sky - Marotta: "Dobbiamo alzare l'asticella, vogliamo tornare a vincere"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato, durante il pre partita di Napoli Inter, ai microfoni di Sky Sport.

"Abbiamo una partita importantissima ed una qualificazione da raggiungere,ed ancora non abbiamo fatto ne uno ne l'altro. Siamo tutti concentrati su questa situazione. Significa raggiungere un obiettivo. Bisogna alzare l'asticella, vogliamo tornare a vincere. Giocare la Champions è un obiettivo che considero minimo.

Lautaro Martinez titolare, scelta che conferma il voler puntare su di lui?

"C'è una rosa a disposizione e Spalletti deve giudicare in base alle partite. Non parlerei di titolare o riserva. E' un inseme di squadra. Poi sceglie l'allenatore gli undici da mettere in campo. Anche dalla panchina possono essere utili i calciatori".

Devo dire che a livello mediatico la figura dell'allenatore viene spesso presa d'oggetto dai giornalisti che create di gossip, che sono anche faticose da gestire. Ritengo Spalletti un grande allenatore. Sta facendo benissimo, ha un contratto con noi, ci stiamo giocando una partita importante".

Separazione Allegri Juve?

Sono le dinamiche del calcio, chi doveva parlare ha parlato. Non sta a me commentare. Non mi ha trovato impreparato.

Che tipo di mercato farà l'Inter?

"I paletti del Fair Play Finanziario sono molto rigidi, le plusvalenze ormai sono un fattore ordinario per tutti i club e noi dobbiamo procedere in questo verso. Siamo molto ambiziosi, pur stando dentro i paletti faremo i giusti investimenti, alzando l'asticella e andando verso traguardi più importanti".