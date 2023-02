(Sky) De Vrij Inter, dal rinnovo al battibecco tra Lukaku e Barella

di Simone Salines, pubblicato il: 13/02/2023

DE VRIJ INTER – Intervenuto ai microfoni di Sky, il difensore olandese ha parlato del suo possibile allungamento contrattuale.

Come ormai risaputo, il contratto che lega Stefan De Vrij all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Teoricamente, l’ex difensore di Feyenoord e Lazio potrebbe già accordarsi con un altro club per un trasferimento a parametro zero (come fatto dal compagno di squadra, Milan Skriniar). Eppure, come confermato dallo stesso De Vrij, i rapporti col club sono ottimi e i contatti per un eventuale prolungamento ci sono.

De Vrij Inter, chiarezza sulla “diatriba” Lukaku-Barella

E’ stato un Romelu Lukaku piuttosto “vigoroso” quello che ha intimato a Nicolò Barella di evitare di continuare a sbracciare. Una reazione spontanea inizialmente nemmeno notata da De Vrij ma che è stata chiarita subito dopo negli spogliatoi.