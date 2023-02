(Sky) Calhanoglu, il commovente pensiero verso i popoli di Turchia e Siria

di Simone Salines, pubblicato il: 13/02/2023

CALHANOGLU – Il centrocampista dell’Inter ai microfoni di Sky Sport ha voluto rivolgere il suo pensiero verso i popoli terremotati.

E’ stato un Hakan Calhanoglu visibilmente provato quello che questa sera è sceso in campo allo Stadio Marassi di Genova. Impossibile, per il turco, non pensare al violento sisma che ha ucciso oltre 40.000 persone.

Calhanoglu, le parole dopo il terremoto in patria

“Voglio ringraziare tutti; dirigenza, compagni, società, per essermi vicino in questo momento”. Ha esordito così il n°20 nerazzurro la quale ha poi aggiunto: “Le immagini che ci arrivano fanno male, ma spero che ne escano il più velocemente possibile e tornino alla loro vita di sempre”. Insomma, un pensiero più che condivisibile alla quale si unisce anche la nostra redazione.