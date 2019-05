Serie A, Sassuolo-Roma finisce 0-0: per i giallorossi Champions lontana

La Roma esce dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo con un deludente 0-0 che complica sempre di più la corsa alla Champions League. Dopo un primo tentativo di Under, nella prima frazione di gara i giallorossi soffrono i padroni di casa, i quali non riescono a trovare la via del gol.

Nella ripresa la squadra di Ranieri è più vivace, e Dzeko e Kluivert vanno vicini alla rete colpendo due pali. Inoltre anche il portiere neroverde Consigli compie ottimi interventi. La Roma si porta a 63 punti, ma il quarto posto è sempre più lontano.