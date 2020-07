Serie A, due date per l'inizio della prossima stagione e novità sui playoff

Argomento all'ordine del giorno negli uffici della Lega di Serie A è la data d'inizio del prossimo campionato, ad oggi tutt'altro che certa. L'idea era quella di iniziare la stagione il 12 settembre, in linea dunque con gli altri top campionati europei. Alcuni club sarebbero a favore, tra cui la Juventus, mentre molti altri preferirebbero posticipare la ripartenza.

Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta, le nuove possibili date sono essenzialmente due: il 19 e il 26 settembre. La prima ad oggi sembra la più probabile mentre la seconda rappresenta la data ultima, oltre la quale si dovrebbe per forza ragionare su un cambio di format.

Al momento infatti, l'ipotesi playoff, paventata dal presidente della FIGC Gravina pochi giorni fa, sembra difficilmente percorribile a causa dei contratti in essere con le emittenti tv ma, se risultasse impossibile iniziare entro il 26, diventerebbe l'unico modo per portare a termine la stagione entro il 23 maggio, data ultima per la chiusura del torneo.