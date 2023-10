Scommesse, Barella non ci sta! Le durissime parole del centrocampista

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/10/2023

Scommesse, nella mattinata di oggi il quotidiano La Verità ha chiamato in causa anche Barella nel caso che ha monopolizzato gli ultimi giorni.

Nello specifico, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ha intervistato Maurizio Petra, colui che ha rilasciato dichiarazioni pesantissime nei giorni scorsi a Fabrizio Corona. Petra, che risulta essere zio di Antonio Esposito, giocatore dell’Inter primavera ai tempi di Mourinho, fa diversi nomi tra i quali quello di Nicolò Barella.

Scommesse, Barella si scaglia contro chi lo tira in ballo e annuncia querele

Il centrocampista dell’Inter non ha lasciato correre la cosa e attraverso due Stories sul suo account Instagram si è scagliato contro quanto riportato dal quotidiano. Ecco i testo integrale dei post.

Nel primo scrive:

“Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci.”

Nel secondo:

“Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo da oggi passerò per vie legali”.

Parole durissime e dirette quelle del calciatore interista alle quali si è aggiunta la chiosa della moglie Federica che ha scritto “Ora almeno scrivete qualcosa di vero… AVVOLTOI”