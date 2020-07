Sarri: "Questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in vista della partita di domani contro la Sampdoria; match che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto ai bianconeri. L'allenatore toscano ha fatto il punto della situazione, esprimendo anche il suo pensiero su questo campionato anomalo, ecco le sue parole:

" In ogni partita vediamo la possibilità di andare a punti. Vediamo l'obiettivo e domani è una possibilità: come ho sempre detto esserci vicino conta zero. La squadra ha fatto un buon lavoro, perché questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano. Alla luce delle difficoltà, credo che la squadra abbia interpretato bene la stagione."

Queste le parole dell'allenatore della Juventus, che ha voluto rimarcare il lavoro svolto dalla sua squadra nell'arco della stagione. I bianconeri hanno già fallito diversi match point per mettere la parola fine alla corsa scudetto, sarà domani la volta giusta?