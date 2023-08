Sanchez-Inter, non tutti sono d’accordo al suo arrivo: il giornalista stronca l’operazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/08/2023

Sanchez-Inter, l’arrivo del cileno non mette tutti d’accordo. L’ultimo acquisto interista è stato quello del ritorno di Alexis Sanchez in maglia nerazzurra. L’attaccante cileno, dopo essere andato via con buonuscita l’anno scorso dal club nerazzurro, ha giocato per una stagione al Marsiglia totalizzando la bellezza di 18 gol e ora si è riaccasato, stavolta a parametro zero, all’Inter.

Un acquisto che ha fatto molto discutere, vista l’età del giocatore e visto che ci si attendeva un colpo di spessore differente visti gli addii di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko. Intanto, dagli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan, ha parlato dell’arrivo di Sanchez e ha voluto esprimere il suo dissenso a questa operazione, giudicando anche il comportamento dello stesso Sanchez.

Ecco le parole di Padovan: “Non lo valuto bene Sanchez, è una minestra riscaldata ed è un piantagrane di proporzioni cosmiche. Non era gradito da Inzaghi e dalla squadra. Sono stati sottoposti alla richiesta se lo volevano prima di riprenderlo. Non si è comportato bene con l’Inter, ha 34 anni, francamente sono perplesso: l’Inter ha preso due attaccanti di 34 anni e ha perso Dzeko e Lukaku”.

Se l’operazione sarà fruttuosa o meno lo dirà il campo – e i social, visti gli sfoghi frequenti del giocatore. Vedremo se Sanchez smentirà chi lo sta criticando in questi giorni.