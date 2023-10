Sanchez-Inter, il cileno ha cambiato atteggiamento. E Inzaghi non casca alla trappola Lukaku

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/10/2023

Sanchez-Inter, il cileno ha cambiato atteggiamento. Dopo la rete segnata ieri sera e che ha permesso alla squadra nerazzurra di passare in vantaggio, anche Alexis Sanchez si iscrive all’elenco dei marcatori della squadra di Inzaghi. Un gol importante anche per il morale del giocatore che, a parte la partita contro la Real Sociedad, non è riuscito a mostrare la qualità a cui ci ha sempre abituato.

Ma a dare nell’occhio, non è stata solo la prestazione. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, Sanchez ha avuto anche un atteggiamento differente. Il giocatore è stato sostituito intorno al minuto 65 della partita. In passato avrebbe buttato tutto in polemica, con tanto di storia social. Ieri, invece, è uscito con il sorriso, segno di un giusto atteggiamento ritrovato.

Anche Simone Inzaghi, ieri sera, è stato incalzato in merito alle domande sulla sfida contro Romelu Lukaku. Il tecnico, infatti, anche in virtù dei grandi risultati ottenuti fino a questo momento, non ha dato la soddisfazione di rilasciare delle dichiarazioni arrabbiate sul giocatore. Adesso, lo stesso allenatore dovrà preparare al meglio una partita molto complicata contro una squadra che ha grandi qualità. I tifosi nerazzurri, invece, si preparano ad accogliere il giocatore con ben 50000 fischietti.