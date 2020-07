Sanchez ha convinto tutti, adesso l'Inter vuole acquistarlo dallo United

Il matrimonio tra Alexis Sanchez e l'Inter potrebbe proseguire anche oltre il 5 agosto, data in cui scadrà il periodo di prestito concesso dal Manchester United. Dopo aver perso una grossa fetta della stagione a causa dell'infortunio dello scorso novembre in nazionale, il cileno adesso si è preso l'Inter a suon di ottime prestazioni, aiutando la squadra in un periodo in cui Lautaro e Lukaku sembravano giù di forma.

Il club meneghino vorrebbe rivedere gli accordi con lo United ma, a differenza di qualche mese, adesso sembrerebbe disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. La soluzione troverebbe il favore dei Red Devils, che da tempo ormai vorrebbero liberarsi dell'ingaggio pesante dell'ex giocatore di Arsenal e Barcellona. L'affare potrebbe chiudersi ad una cifra che si aggira sui 12-13 milioni di euro, il massimo a cui l'Inter è disposta a spingersi.

Naturalmente Sanchez dovrebbe venire incontro ai nerazzurri, abbassando le pretese sull'ingaggio, ma quest'ultimo non sembrerebbe essere un problema. I dialoghi tra giocatore e società sono aperti e inoltre il decreto crescita potrebbe agevolare l'Inter in fase di trattativa.