Sanchez ancora titolare, intanto l'Inter lavora al riscatto: il punto

Antonio Conte non sembra disposto a privarsi di Alexis Sanchez, sicuramente l'uomo più in forma dell'Inter da quando il calcio in Italia è ripartito. A meno di clamorosi colpi di scena, il cileno sarà titolare anche questa sera contro il Napoli al fianco di Lukaku. A farne le spese sarà Lautaro, che sembra invece vivere un momento di forma del tutto opposto.

Tornando a Sanchez, l'Inter è da tempo in contatto con il Manchester United per discutere del suo futuro, dato che il 5 agosto si avvicina, e con esso la fine del periodo di prestito in nerazzurro dell'attaccante. I Red Devils sembrano disposti a scendere intorno ai 15 milioni di euro per il suo cartellino, ma la cifra non convince ancora il club meneghino.

L'Inter infatti è conscia del peso che ha lo stipendio del cileno nelle casse dello United, e proprio per questo sta spingendo affinché liberi il giocatore ad una cifra quasi simbolica. Insomma, le trattative proseguono, ma il tempo stringe.