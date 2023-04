San Siro, Sala pone una deadline. Che faranno Inter e Milan?

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/04/2023

San Siro, ora c’è una deadline sul capitolo nuovo stadio.

Il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo alla conferenza stampa per i meno 100 giorni ai Mondiali di Scherma che si svolgeranno a Milano, è tornato sull’immancabile questione stadio. Le ultime vedevano il Milan orientato a cercare di spostarsi sul sito de La Maura e l’Inter voler continuare sul progetto originario. Iter, quest’ultimo, che non si è mai bloccato.

San Siro, Sala concede altri tre mesi ai club per il piano economico. Senza concludere questo iter non si possono aprire nuove strade.

Il primo cittadino meneghino ha sottolineato come la procedura avviata va terminata o in un modo o nell’altro. Lo stesso Milan, secondo lui, sa che non è possibile avviare un nuovo procedimento senza concludere il primo. Quindi al momento quello che si sta facendo da parte istituzionale è ricontattare le squadre concedendogli un lasso di tempo per consegnare la revisione del piano economico dell’impianto che dovrebbe sorgere al posto dell’attuale Meazza. Il periodo congruo secondo Sala sono 90 giorni.

Dunque ancora 3 mesi di tempo per i due club per far capire davvero quali sono le intenzioni di entrambi. C’è da dire che sono anni che Inter e Milan sono andate a braccetto in una visione comune di quella che sarebbe dovuta essere la futura casa dei due club. Ora però è evidente che il Milan, stanco delle lungaggini che questo percorso ha intrapreso, stia puntando fortemente su una nuova possibilità. L’Inter nonostante le voci che l’avrebbero vista alla ricerca di un’area dove poter fare il suo di stadio, al momento appare davvero voler continuare l’iter per il nuovo San Siro. Progetto che comunque, qualora raggiungesse ad un’approvazione, difficilmente potrebbe essere realizzato dalla sola società di Zhang.

