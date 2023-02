San Siro, il fronte scricchiola. Zhang perplesso sulla scelta rossonera

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/02/2023

San Siro, la querelle “stadio sì, stadio no” va quotidianamente avanti da ormai anni.

In attesa che le istituzioni, comune in primis, si esprimano sulla possibilità dell’abbattimento o meno di San Siro, premessa per la realizzazione della nuova opera, si iniziano a registrare le prime frizioni per quanto riguarda i club.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, per la quale il Milan, stanco dello stallo che si è creato starebbe puntando a cambiare definitivamente destinazione per lo stadio di proprietà senza aspettare ulteriormente. Che entrambi i club abbiano fretta e stiano mettendo fondo a tutta la pazienza possibile è un dato di fatto, ma ora il Milan tenta di sparigliare volendo decidere al massimo entro aprile il da farsi. Secondo quanto riporta la rosea la società rossonera sarebbe pronta a trasferirsi altrove anche da sola, facendo di fatto cadere lo storico connubio. La preferenza di Redbird sarebbe Sesto San Giovanni, che precederebbe i siti di Rozzano e San Donato.

