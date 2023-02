Sampdoria-Inter, occhio alle novità: due sorprese per Inzaghi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 10/02/2023

Sampdoria-Inter sarà il Monday Night di Serie A. La sfida si preannuncia importante per i nerazzurri che vogliono amministrare il piazzamento Champions, mostrando i muscoli sulle concorrenti. La gara contro i genovesi (in crisi) arriva nel solco del periodo di avvicinamento alla sfida europea col Porto: dopo i liguri, infatti, sarà la volta di una sola ulteriore sfida in campionato (contro l’Udinese) prima del ritorno nello scenario europeo con l’andata degli ottavi della Coppa dalle grandi orecchie contro i lusitani.

Intanto, però, ci sarà Stankovic sulla strada degli uomini di Inzaghi. Attese novità in formazione. Due, in particolare, potrebbero animare la curiosità di una partita da non fallire.

Sampdoria-Inter, cosa bolle in pentola. Formazione, si cambia: le scelte di Inzaghi

Va verso una maglia da titolare Romelu Lukaku. Al Ferraris, conferma tuttomercatoweb, potrebbe rivedersi la LuLa. Finirebbe così in panchina Edin Dzeko, fin qui arma positiva, ma bisognosa di riposo.

A centrocampo l’altra possibile ghiotta novità: Marcelo Brozovic si candida per una maglia da titolare. Il croato è recuperato. A fargli posto potrebbe essere Mkhitaryan, fin qui iper-utilizzato. Per il resto, occhio ai ballottaggi sulle fasce: Dumfries e Darmian si contendono la corsia di destra; mentre Dimarco è in pole su Gosens per l’out mancino dello scacchiere nerazzurro.