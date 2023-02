Sampdoria-Inter, le probabili. Torna la Lula, ma non solo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/02/2023

Sampdoria-Inter sarà il monday night della terza giornata del ritorno della Serie A.

I ragazzi di Inzaghi non possono interrompere la marcia alla qualificazione per la prossima Champions League e tenteranno di allungare sul terzetto composto da Roma, Atalanta e Milan attardato di tre punti. Dopo tutto la cavalcata trionfale del Napoli non permette di sognare troppo, ma l’obiettivo stagionale minimo in campionato va portato a casa a tutti i costi.

I nerazzurri saranno ospiti di una Sampdoria penultima che è distante 9 punti dalla quota salvezza.

Neanche la cura Dejan Stankovic sta ottenendo risultati, per una squadra che in questa stagione non ha ancora mai vinto in casa dove ha racimolato due pareggi e addirittura otte sconfitte.

Sampdoria-Inter, spazio a Brozovic a centrocampo e a Gosens a sinistra. Attesa per il ritorno della LuLa.

Inzaghi apporterà diversi cambi nel suo undici iniziale rispetto al derby vinto la scorsa settimana.

La novità più importante è quella che riguarda l’attacco dove Romelu Lukaku tornerà ad affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto.

Da quanto riporta Sky Sport dovrebbero essere del match anche Robin Gosens al posto di Federico di Marco a sinistra e Marcelo Brozovic

in regia dovrebbe far rifiatare Mkhytarian con Calhanoglu che tornerà a coprire il ruolo di mezzala.

Questi gli undici nerazzurri: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

La Samp dovrebbe scendere in campo con: Audero; Nuytinck, Amione, Murru; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini.