Sampdoria Inter, da Brozovic a Lukaku: Inzaghi ha le idee chiare

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/02/2023

Sampdoria Inter si avvicina. Alla vigilia del match di Serie A tra Sampdoria e Inter i due allenatori hanno le idee chiare. Innanzitutto Simone Inzaghi che medita il cambio di modulo. La prova di Calhanoglu in cabina di regia in questi mesi senza Marcelo Brozovic ha funzionato, per questo il tecnico sta pensando al doppio regista (qui l’approfondimento).

Il tecnico vuole imprevedibilità e un doppio regista potrebbe garantirgliela soprattutto per disorientare gli avversari che tendono a marcare a uomo l’unico regista in campo. Dunque possibile cambi in vista della gara di domani.

Sampdoria Inter, le novità: tornano Brozovic e Lukaku

Simone Inzaghi ci proverà. 3-5-2 in campo domani sera con Onana in porta. In difesa Acerbi supera ancora De Vrij e giocherà insieme a Skriniar e Bastoni. In mezzo al campo torna Brozovic con Calhanoglu pronto a fare il doppio play in un possibile 3-4-1-2 con Barella libero di spaziare su tutto il fronte.

In attacco riposa Dzeko e Inzaghi rimette in piedi la LuLa con un Lukaku che deve tornare al gol e soprattutto un Lautaro Martinez in una forma straordinaria. Dunque il tecnico potrebbe testare il doppio playmaker in mezzo al campo e soprattutto ritroverà Big Rom, giocatore fin qui da rianimare ma che se dovesse ingranare, sarebbe l’arma in più della nuova Inter.