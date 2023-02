Live, Samp-Inter 0-0: Audero blocca su Lautaro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/02/2023

4′ – Occasione Inter! Scambio Lukaku-Darmian che da a Lautaro il cui tiro è bloccato da Audero

2′ – Occasione Inter! Barella serve Lukaku il cui tiro è parato in angolo da Audero. Poi Mkhitaryan fuori di poco

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Samp-Inter, manca poco all’inizio della partita. Una sfida molto importante per la squadra nerazzurra che, questa sera, affronterà una Sampdoria con il dente avvelenato e alla ricerca di punti importantissimi in ottica salvezza. I blucerchiati, guidati dal grande ex Dejan Stankovic, sono alle prese anche con le questioni societarie, ma non vogliono mollare la presa sul campionato.

Proprio per questo, ci vorrà la migliore Inter possibile per portare a casa i tre punti che, a Marassi, mancano dal 2019. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytink, Murillo; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

All. Dejan Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.