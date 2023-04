Salernitana-Inter 1-1: Champions a rischio. Rivivi la live testuale del match

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2023

94′ – Partita finita. Qualificazione in Champions a serio rischio

90′ – Quattro minuti di recupero

89′ – Gol Salernitana! Candreva sbaglia a crossare e la palla si insacca incredibilmente alle spalle di Onana

85′ – Esce Lukaku per Dzeko. Esce Kastanos per Botheim

83′ – Occasione Inter! Brozovic serve Lukaku che si libera e scarica il sinistro, ma salva Ochoa

81′ – Occasione Inter! Lukaku serve Lautaro in campo aperto. Il Toro si allarga troppo e calcia debolmente solo davanti a Ochoa

79′ – Entra Bohinen ed esce Vilhena

78′ – Punizione di Dimarco, testa di Gagliardini che manda alto

74′ – Entra Dimarco ed esce Gosens

71′ – Occasione Salernitana! Candreva mette in mezzo, Dia di prima colpisce la traversa

69′ – Ammonito Nicolussi-Caviglia

66′ – Entrano Lautaro, Gagliardini e Brozovic ed escono Asllani, Correa e Barella. Entrano Nicolussi-Caviglia e Troest Ekong per Pirola e Coulibaly

64′ – Occasione Inter! Angolo Asllani, tacco di Barella che serve Lukaku il quale, solo davanti ad Ochoa, a pochi passi, stampa il pallone sulla traversa. Poi Ochoa salva su de Vrij

62′ – Occasione Inter! Mkhiaryan si mette in proprio e calcia da fuori, Ochoa salva in angolo

50′ – Occasione Inter! Angolo di Asllani, testa di de Vrij e palla a lato di poco

48′ – Occasione Inter! Gosens recupera e serve Correa. Il Tucu cede palla a Barella il cui tiro si stampa sul palo

45′ – Ricomincia la partita con Dia al posto di Bronn

Partita al piccolo trotto quella giocata all’Arechi, con le due squadre che cercano di non scomporsi, ma, almeno fino a questo momento, a fare la differenza sono stati i due livelli tecnici. Inter subito in vantaggio grazie alla rete di Gosens, mentre la Salernitana, potrebbe arrivare a concludere qualche volta, ma perde troppi tempi di gioco. Bella partita per Asllani che verticalizza bene e da tempi di gioco.

47′ – Finisce il primo tempo

46′ – Occasione Inter! Dumfries salta Pirola e mette in mezzo per Lukaku, ma Ochoa è miracoloso sul belga

45′ – Due minuti di recupero

42′ – Coulibaly prova da fuori area, blocca Onana

38′ – Ammonito Coulibaly

33′ – Ammonito de Vrij

32′ – Occasione Inter! Gosens mette in mezzo, arriva Correa di testa, ma Ochoa è bravissimo e para

25′ – Asllani ci prova dalla distanza, ma va alto

22′ – Occasione Inter! Asllani verticalizza per Lukaku il cui sinistro è bloccato in due tempi da Ochoa

12′ – Occasione Inter! Pallone delizioso di Asllani per Gosens che crossa per Lukaku, ma il pallone è troppo arretrato

9′ – Occasione Inter! Correa serve Lukaku in area. Il belga calcia di destro e palla che sibila il palo

5′ – Gooooseeeens! Asllani verticalizza per Lukaku che spizza di testa. La palla arriva al tedesco e di piatto batte Ochoa

1′ – Inizia la partita all’Arechi

Salernitana-Inter, ancora pochi istanti all’inizio della partita. Dopo il pareggio in Coppa Italia, contro la Juventus, all’Allianz Stadium, la squadra di Simone Inzaghi si rituffa in campionato per cercare di ritrovare la via della vittoria. I nerazzurri, infatti, vengono da tre sconfitte consecutive in campionato e da quattro nelle ultime cinque partite, totalizzando, in totale, dieci partite perse.

Un’enormità per chi ha obiettivi come la qualificazione alla prossima Champions League. Non solo, ma il ruolino di marcia dei nerazzurri in trasferta non è propriamente positivo. Ecco perchè la sfida di oggi, allo stadio Arechi, rappresenta un crocevia molto importante contro un avversario che, da quando Paulo Sousa siede sulla panchina, ha cambiato decisamente marcia.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.

All. Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.