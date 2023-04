Salernitana-Inter, Inzaghi cambia in tutti i reparti. Novità in regia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/04/2023

Salernitana-Inter vedrà il fischio di inizio alle ore 17 di questo venerdì di Pasqua.

Inzaghi starebbe per varare dei cambi a centrocampo anche in vista della gara di Champioons contro il Benfica. ( Secondo Sky Sport ci sarebbero delle novità di formazione da parte dei nerazzurri.starebbe per varare dei cambi a centrocampo anche in vista della gara di Champioons contro il. ( Occhio a quanto vale il quarto posto.)

Secondo la tv sportiva satellitare sarebbe arrivato il momento di Kristjan Asllani in regia al posto di Brozovic. A centrocampo ci sarebbero ancora incertezze a sinistra con il ballottaggio Dimarco – Gosens. Dovrebbe essere il tedesco a partire titolare contro i granata. Sulla destra partirà titolare Denzel Dumfries. Nel ruolo di mezzali ci saranno Nicolò Barella e Henrick Mkhitaryan. Salernitana-Inter, per i nerazzurri dentro Asllani e Correa. In difesa tornano Onana e De Vrij.

Dietro torna a difendere la porta André Onana dopo esser stato spettatore in Coppa Italia nella partita contro la Juventus. La linea difensiva dovrebbe vedere al centro Stefan De Vrij con a destra Matteo Darmian e a sinistra Francesco Acerbi.

In attacco dovrebbe esserci di nuovo una chance, l’ennesima, per Joaquin Correa accanto a Romelu Lukaku. Il belga viene da tre giorni sotto i riflettori del mondo intero per via dei risvolti del derby d’Italia che gli sono costati una giornata di squalifica nella competizione.