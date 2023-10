Salernitana Inter, ennesimo dato importante: 7 volte nelle ultime 8

di Davide Currenti, pubblicato il: 01/10/2023

Salernitana Inter, altra vittoria esterna dei nerazzurri. Dopo Cagliari e Empoli, è arrivato il successo sul campo della Salernitana. Una partita nel nome di Lautaro Martinez. Entrato nella ripresa, il capitano dell’Inter ha siglato 4 reti, stabilendo un record unico: il primo giocatore in serie A che, subentrato dalla panchina, ha realizzato 4 gol.

Da una parte tre punti per riprendere la corsa dopo il ko casalingo contro il Sassuolo, dall’altra parte un’altra partita in trasferta senza subire reti.

Salernitana Inter, 7 su 8

L’Inter non subisce reti in trasferta. Questo è un dato importante, che sottolinea la bravura della squadra di Inzaghi nel gestire le partite, soprattutto quando si è passati in vantaggio.

Se torniamo indietro di qualche mese, alla fine della scorsa stagione, tolta la trasferta di Napoli dove i nerazzurri hanno perso 3-1, nelle ultime 8 partite disputate lontano da Milano, per ben 7 volte l’Inter non ha subito reti.

E sappiamo benissimo quanto sia fondamentale subire meno gol possibili in campionato. Spesso, alla fine vince chi subisce di meno e segna di più. Sull’attacco nulla da dire: Lautaro e Thuram stanno trascinando i nerazzurri.