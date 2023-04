Salernitana-Inter 1-1: Lukaku e Correa, mamma mia. Nerazzurri finiti. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2023

Salernitana-Inter, le pagelle della partita. Una partita in cui i nerazzurri sprecano l’impossibile, specie con Lukaku. Un momento stregato per la squadra di Inzaghi, che però ci mette anche del suo. Non si può sbagliare così tanto e non si può avere così tanta superficialità in campo. Adesso la qualificazione in Champions League è a serio rischio. E da Inzaghi a moltissimi giocatori, hanno queste prestazioni sulla coscienza.

Di seguito, i voti della squadra nerazzurra:

ONANA, 5,5: Non ha molto da fare fino al gol. L’arcobaleno non voluto da Candreva lo punisce. Forse poteva fare qualcosa in più, ma il tiro era inaspettato.

DARMIAN, 6: Tanto mestiere e tanto senso tattico. Il difensore nerazzurro tiene botta.

DE VRIJ, 6: Sprazzi di vero de Vrij. Regge bene contro le punte della Salernitana.

ACERBI, 5,5: Quanta imprecisione per l’ex Lazio in fase di impostazione. Prova qualche incursione in avanti, ma non ha la qualità di Bastoni.

DUMFRIES, 5: Non se ne può più dei suoi passaggi all’indietro. Prova a saltare solo una volta l’uomo e ci riesce. Ma davvero troppo poco e discontinuo.

BARELLA, 6: Meriterebbe il gol, ma Ochoa si oppone e manda sul palo. Partita al piccolo troppo, ma fatta di grande qualità.

ASLLANI, 6,5: Dai suoi piedi nascono le verticalizzazioni più pericolose della squadra nerazzurra. Si fa vedere sempre e cerca di far giostrare sempre la meglio la squadra. Da uno lancio, nasce il gol di Gosens. Nella ripresa scompare un po’.

MKHITARYAN, 7: Nel primo tempo libera bene la giocata e da sempre una soluzione in più ai compagni di squadra. Conquista palloni e rifinisce. L’unico veramente lucido in un momento di confusione.

GOSENS, 6,5: Pronti, via e subito va in gol con un movimento a chiudere l’azione dei suoi. Ma è sempre propositivo e anche in chiusura sempre puntuale.

LUKAKU, 4: Trova subito la spizzata vincente che manda in gol Gosens, ma spreca le solite occasioni. E’ spesso impacciato e sbaglia qualche passaggio di troppo. Nella ripresa la solita sagra del gol sbagliato, con uno simile a quello fallito contro la Fiorentina. Ha sulla coscienza 4 punti persi in due partite. Ritorno a Londra sempre più probabile.

CORREA, 4: Prestazione completamente anonima dell’argentino. Non incide, non cuce, non spacca la difesa dei campani. Esce nella ripresa.

LAUTARO, 5: Sbaglia un gol davanti ad Ochoa allargandosi troppo. Dice tutto del suo momento.

GAGLIARDINI, 5: Inconsistente. Non da ordine. Non fa filtro. Niente.

BROZOVIC, 5: L’ombra di sé stesso. Sbaglia tantissimo in mezzo al campo. La differenza con Asllani si percepisce. Ma in favore del più giovane albanese.

DZEKO, SV

INZAGHI, 4: Non ci sono più parole. La Champions è a serio rischio e tanta responsabilità è la sua. Cambi monotematici, squadra senza ritmo e che non riesce a tenere due impegni nel giro di pochi giorni. E’ davvero troppo. Si rischia di affondare definitivamente.