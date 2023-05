Roma-Inter 0-2, 3 punti fondamentali per la Champions: rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2023

96′ – Finisce qui

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Occasione Inter! Mkhitaryan serve Lautaro che prova il tiro a giro, ma si stampa sulla traversa

84′ – Giallo per Gagliardini

82′ – Esce Barella per Gagliardini

78′ – Occasione Inter! Bell’azione dei nerazzurri, con palla che arriva a Brozovic che salta un avversario e calcia di sinistro. Rui Patricio in due tempi

76′ – Ammonito Spinazzola

75′ – Entra Abraham per Belotti

73′ – Lukakuuuu! Errore clamoroso di Ibanez che da palla a Lautaro. Il Toro serve Lukaku che batte Rui Patricio

70′ – Escono Calhanoglu e Dimarco per de Vrij e Mkhitaryan. Esce Bove per Dybala

62′ – Ammonito Lautaro per fallo su Bove. Partita che si sta innervosendo

59′ – Escono Correa e Dumfries ed entrano Bellanova e Lautaro

57′ – Ammonito Pellegrini

56′ – Occasione Roma! Serie di rimpalli, palla che arriva ad Ibanez che calcia di destro, ma Onana fa un miracolo. Ma adesso i giallorossi spingono tanto

51′ – Occasione Inter! Dimarco riceve palla da Barella, calcia e la palla è deviata in angolo

47′ – Lukaku fa la sponda per Correa che avanza e calcia di destro. Palla larga

45′ – Inizia la ripresa

Partita molto bloccata, con la Roma che cerca di usare le proprie armi a disposizione e l’Inter che cerca paziente il varco giusto. Varco che arriva intorno al 32′, quando Brozovic spezza la linea di difesa giallorossa con un gran passaggio per Dumfries. L’olandese riesce a trovare Dimarco che insacca. Partita ostica, soprattutto dal punto di vista agonistico. Ci sarà da soffrire.

50′ – Finisce il primo tempo

45′ – Quattro minuti di recupero

37′ – Occasione Roma! Pellegrini batte in area la punizione, palla che arriva ad Ibanez che alza sopra la traversa tutto solo

32′ – Dimarcooooo! Inter con un grande possesso palla, Brozovic pesca Dumfries che la mette in mezzo per l’altro esterno e vantaggio nerazzurro

28′ – Ci prova Calhanoglu dalla distanza, Rui Patricio blocca

26′ – Ammonito Mancini

18′ – Occasione Roma! Pellegrini prova il sinistro, Onana manda in angolo

14′ – Brozovic prova il tiro, murato in angolo

1′ – Inizia la partita all’Olimpico

Roma-Inter, manca poco all’inizio della partita. Dopo la convincente vittoria contro la Lazio della settimana scorsa e quella ancor più rotonda contro il Verona, la squadra nerazzurra cerca la via della continuità anche oggi per provare a rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League.

Contro, però, un’avversaria molto temibile come la Roma che, nonostante le tantissime assenze, non vuole perdere terreno ulteriore dal quarto posto. Per questo, oggi, il grande ex Josè Mourinho cercherà in ogni modo di bloccare gli attacchi di Lukaku e compagni e di far male al momento opportuno.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Spinazzona; Pellegrini, Bove; Belotti.

All. Josè Mourinho.