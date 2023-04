Ravezzani bacchetta Inzaghi: “Sarà addio. Ecco quando…”

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 16/04/2023

Fabio Ravezzani ne è convinto: sarà addio tra Inzaghi e l’Inter al termine della stagione. Non subito però, secondo il Direttore di Telelombardia un esonero a stagione in corso non avrebbe senso. Consiglio ad Inzaghi? Mollare in Coppa Italia per concentrarsi sul quarto posto in campionato.

Ravezzani: “Crisi Inter? Problema motivazionale.. sarà addio a fine stagione”

«Inzaghi non può allargare le braccia e dare tutte le colpe al suo attacco. Cosa fa lui psicologicamente e fisicamente per farli uscire da questa campana di vetro? Evidentemente il problema è anche motivazionale o forse atletico. Lukaku non sarà mai più quello di Conte. Ormai possiamo dire che non avrebbe senso cacciare subito il tecnico. A fine stagione arriverà un divorzio e bisogna darsi delle priorità. Credo che ora la cosa saggia sia mollare sulla Coppa Italia per giocarsi meglio il quarto posto».