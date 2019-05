Rai - L'Inter trema: il giornalista svela particolari retroscena su Conte

Il giornalista Ciro Venerato, ai microfoni di Rai Sport, rilancia una possibile ipotesi Antonio Conte per la Juventus. “C’è un nome che sembrava uscito dai radar della Juventus ma un uccellino mi ha detto di seguirlo: Antonio Conte è bloccato sulla parola da Marotta, su questo non si accettano repliche.

E’ in parola con l’Inter ma la firma conta più della parola. L’Inter non ha nulla di scritto con Conte, c’è la paura in casa Inter che Paratici, Agnelli e Nedved possano fare uno sgarbo a Marotta.

Considerando che, ad oggi, Agnelli non ha ricostruito i rapporti con Conte mentre Nedved e Paratici spingono per Conte”.