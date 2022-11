Qatar 2022, addio amaro per Correa. Il Tucu inguaia anche l’Inter

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/11/2022

Qatar 2022, i forfait di Correa è un fulmine a ciel sereno non solo in casa Argentina. L’Inter infatti era spettatrice interessatissima dell’esperienza qatariota del suo giocatore.

Seppur in una stagione travagliata e non al massimo delle aspettative, il Tucu aveva strappato il pasa mondiale da parte di Scarioni. Il CT argentino ha poi preso la decisione di fare a meno del giocatore interista in seguito al suo infortunio rimediato nell’ultima amichevole. Beffa ha voluto che contro gli Emirati Arabi Uniti Correa sia andato anche in rete, dovendo poi alzare bandiera bianca a causa di un infortunio al ginocchio.

Qatar 2022, Correa alza bandiera bianca. L’Inter perde la possibilità di poter mettere in vetrina il suo giocatore.

Rientro a casa dunque prima del tempo. Correa ha tenuto a ringraziare tutti dai suoi account social. Questo il post:“A volte la vita mette queste cose sulla tua strada, una tristezza che non si può spiegare a parole. L’importante è rialzarsi sempre. Adesso penso a recuperare e a incoraggiare i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre”.

All’amarezza del giocatore si aggiunge anche quella dell’Inter, che sperava in un rilancio del proprio giocatore durante i mondiali. Qatar 2022 poteva essere una vetrina importante per il giocatore, non solo per un suo rilancio dopo questi mesi di apatia, ma anche per trovare eventualmente qualche squadra intenzionata ad acquistarlo. La cessione del Tucu, sul quale ci sarebbero diverse squadre di Premier League, è fondamentale per intavolare altre trattative di mercato in entrata.

