Porto-Inter, un centrocampista non ce la fa. Domani un’assenza importante

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/03/2023

Porto-Inter, è tempo di vigilia. Domani al Dragao entrambe le squadre si giocano la stagione. I nerazzurri dopo un’altra pesante sconfitta in campionato si trovano davanti al vero e proprio crocevia, non solo della stagione ma anche delle ambizioni future. Un’eliminazione in questo momento delicatissimo potrebbe rendere il periodo ancora più fosco.

Porto-Inter, ancora guai muscolari per Robin Gosens. L’esterno si ferma per un risentimento.

Inzaghi ha dei problemi per quanto riguarda gli infortunati. È notizia di stamattina che Robin Gosens esce dai condonabili dopo che stamattina si è sosttoposto ad esami strumentali presso l’Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Come riporta il sito ufficiale dell’Inter, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma non è stata rilasciata una tempistica per il recupero. Le condizioni dell’esterno tedesco saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni.