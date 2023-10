Nuovo stadio, parole importanti del sindaco di Rozzano: c’è la data di inizio lavori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/10/2023

Nuovo stadio, parole importanti del sindaco di Rozzano. In casa nerazzurra tiene sempre banco quella che è la questione stadio. Negli ultimi giorni il sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva dato grandi aperture per quanto riguarda San Siro. Aperture che sono state subito chiuse da parte di entrambe le società, con, lato Inter, la parole di oggi di Antonello.

A seguire, ci sono anche state le parole del sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti, il quale ha anche dato la possibile data di inizio lavori.

Ecco le parole di Giovanni Ferretti: “Noi sapevamo di una trattativa tra Inter e Cabassi, ma era una cosa ufficiosa, tant’è che che è stata tenuta riservata. L’Inter ha ufficializzato una richiesta di prelazione, poi sono venuti a capire in Comune gli iter e gli step a cui andare incontro. Era già prevista una costruzione di interesse pubblico, l’Inter ha voluto la garanzia che fosse inserita la parola ‘stadio’. Uno stadio necessiterà di forze dell’ordine sul territorio e strutture come lo spostamento della metropolitana a favore della città. Dalla metro all’area in cui dovrebbe sorgere lo stadio c’è una passeggiata di 7-8 minuti.

Poi, Ferretti, ha continuato: “Abbiamo arterie importanti, il capolinea della metropolitana. Traffico? L’area è intasata nelle ore di punta, l’idea era spostare il casello della Milano-Genova o chiudere uno svincolo. Tempistiche? Noi abbiamo adottato il Pgt, ora ci vorranno 60 giorni perché diventi efficace. A essere ottimisti, l’inizio dei lavori è previsto per fine 2024 o inizio 2025”.