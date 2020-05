Nuovo Stadio Milano, Sala:” Belli i nuovi progetti, ma c’è un problema”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio ai microfoni di Calcio & Finanza. Qualche giorno fa sono stati presentati da Inter e Milan i progetti per il nuovo stadio ed entrambi non prevedono l’abbattimento del vecchio impianto, bensì un suo riutilizzo per altre manifestazioni ed eventi, ma ci sarebbe ancora il problema delle volumetrie. Milan, Inter e Comune sarebbero sempre più vicini a un accordo sul nuovo stadio che sorgerà nei pressi del Meazza in zona San Siro. Il primo cittadino di Milano, si è esposto in prima persona dopo la presentazione dei progetti, ecco di seguito riportate le sue parole:

“Mi piacciono i nuovi progetti. La mia rigidità è sempre stata solo su due elementi. Il primo, sulla volontà di non perdere il Meazza. Il secondo, sulla volontà di limitare le nuove costruzioni. Il nuovo progetto salva il vecchio stadio, che accoglierà tanti altri sport minori e per la maggior parte gratuiti”.

“Problema volumetrie? La loro richiesta è ancora alta, ma mi auguro che si possa trovare un buon accordo da portare in Consiglio e far votare all’aula, in modo che il progetto vada a buon fine”.