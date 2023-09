Nuovo stadio, il sindaco Sala a sorpresa lascia aperta una porta per Inter e Milan

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/09/2023

Nuovo stadio, il sindaco di Milano, Beppe Sala, parla dei progetti di Inter e Milan. In casa nerazzurra si sta pensando e si sta lavorando in funzione del complicatissimo derby di campionato di domani contro la squadra rossonera di Stefano Pioli. Ma, in viale della Liberazione, non è solo tempo di campo. Infatti, uno dei temi centrali di questi giorni è sicuramente quello inerente alla costruzione del nuovo stadio.

Nei giorni scorsi, infatti, sono state ufficializzate le intenzioni delle due società di costruire un nuovo impianto separato rispettivamente nelle zone di Rozzano e di San Donato. Una mossa che ha un po’ sorpresa l’amministrazione del comune di Milano, soprattutto il suo primo cittadino, Beppe Sala.

E proprio Sala, quest’oggi, ha parlato dell’intera questione, lasciando aperta una porticina per la permanenza a Milano delle due società. Infatti, per il comune lombardo, sarebbe un grosso danno dover dire addio ad entrambe le due compagini.

Ecco le parole del sindaco Sala: “Se si può tenere aperta la porta Milano per lo stadio? Io penso di sì. Tutto sommato è chiaro che non aiuta il vincolo ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San Siro, vediamo. Anche perché abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno. E’ inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso soprattutto finché questo procedimento è aperto e finchè le squadre non manifestano, se lo manifesteranno, non più interesse per San Siro sto zitto e aspetto”.