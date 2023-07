Nuovo stadio, c’è la notizia dell’ultima ora: la svolta per il nuovo impianto nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/07/2023

Nuovo stadio, c’è la novità dell’ultima ora. Svolta repentina per quanto riguarda il nuovo stadio. La società nerazzurra, infatti, secondo quanto riportato dal comunicato di Infrafin s.r.l. e dal sito Calcio e Finanza, ha deciso di iniziare l’iter per la costruzione del nuovo stadio in solitaria nell’area di Rozzano.

Ecco il comunicato: “Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano”.