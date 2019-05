Notte fonda per l'Inter, Napoli super: 4-1 finale. Domenica sarà decisiva

Come l'anno scorso. L'Inter dovrà ottenere la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. Nella passata stagione la situazione vedeva i nerazzurri costretti a vincere contro la Lazio, quest'anno bisognerà superare l'Empoli, in lotta per la salvezza, e avere un orecchio attaccato alla radiolina o gli occhi a diretta gol per seguire il Milan.

A Napoli, l'Inter cade malamente. Un 4-1 senza attenuanti, un passivo pesantissimo contro una squadra che è andata il doppio dei nerazzurri. Primo tempo chiuso 1-0 per la squadra di Ancelotti, con la splendida rete di Zielinski da 29 metri. Nella ripresa, la partita ha preso una piega negativa per l'Inter. Il Napoli ha raddoppiato con Mertens, ben assistito da Callejon.

Lautaro ha sfiorato la rete dell'1-2, ma l'intervento di Koulibaly sulla linea è stato straordinario. I partenopei hanno trovato la terza rete con Fabian Riuz, calando il poker con ancora con Fabian Ruiz. Di Icardi su calcio di rigore il gol della bandiera dei nerazzurri.

Come detto, si deciderà tutto domenica prossima. L'Inter deve ritrovarsi dopo questa brutta caduta: vietato fallire la qualificazione alla prossima Champions League.