Napoli Inter - Ultima gara per la maglia 18/19, applicata una patch speciale

Napoli Inter sarà una sfida fondamentale in chiave qualificazione alla prossima Champions League per i nerazzurri.

I ragazzi di mister Luciano Spalletti scenderanno in campo per l'ultima volta con la maglia della stagione attuale, la 18/19, dato che nell'ultima sfida verrà utilizzato già il nuovo modello Nike (clicca qui per approfondire).

Sulla divisa che scenderà in campo sarà applicata una patch della Fondazione Pupi, successivamente alla partita, verrà indetta un'asta e saranno messi in vendita questi cimeli.