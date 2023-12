Napoli-Inter 0-3: nerazzurri di nuovo in vetta. Rivivi con noi il match

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

93′ – Finisce qui

90′ – Tre minuti di recupero

89′ – Occasione Napoli! Lindstrom salta tutta la retroguardia nerazzurra, si accentra e calcia, ma la palla va a lato

85′ – Entrano Arnautovic e Bisseck ed escono Darmian e Lautaro. Fuori Natan e dentro Zerbin

84′ – Thuuuraaaaam! Barella cambia gioco per Cuadrado che mette forte in mezzo per il tap-in vincente dell’attaccante francese. Thuram ammonito per essersi tolto la maglia.

78′ – Ammonito Darmian per fallo su Kvaratskelia

77′ – Escono Dumfries e Mkhitaryan ed entrano Cuadrado e Frattesi

74′ – Escono Lobotka ed Elmas ed entrano Liendstrom e Zielinski

73′ – Ammonito Anguissa

70′ – Occasione Inter! Carlos Augusto mette in mezzo per Thuram anticipato da Oestigaard, palla che arriva a Barella che calcia alto da fuori area

69′ – Occasione Napoli! Natan crossa in area per Osimhen che di testa, manda di poco a lato

68′ – Entra Raspadori ed esce Politano

67′ – Occasione Inter! Dumfries mette in mezzo per Lautaro che in area apre troppo il piattone e spara in curva

61′ – Barellaaaaaaa! Lautaro serve l’inserimento in area di Barella che dribbla in corsa Natan e batte per la seconda volta Meret

59′ – Mkhitaryan riceve palla sul centro-sinistra e calcia da fuori area, ma spara altissimo

58′ – Ammonito Elmas e Mkhitaryan per proteste

57′ – Occasione Napoli! Elmas cede palla sulla sinistra per Kvaratskelia che salta Darmian e di sinistro calcia in porta, ma Sommer fa un altro miracolo

45′ – Comincia la ripresa

Partita che, come si preannunciava alla vigilia, si è rivelata complicata. Il Napoli riesce a mettere sotto la squadra nerazzurra con tre palle gol, due di Elmas – su una Sommer vola – e una di Politano che colpisce la traversa. Anche gli uomini di Inzaghi fanno male in ripartenza con la doppia chances per Lautaro. Alla fine, arriva il gol firmato da Calhanoglu che con una bomba da fuori trafigge Meret. I nerazzurri, però, dovranno velocizzare la manovra se vorranno portare a casa il risultati e restare compatti quando il Napoli palleggia perchè può far male

48′ – Finisce il primo tempo

45′ – Tre minuti di recupero

44′ – Calhaaaaaanooogluuuuu! Dumfries mette in mezzo di testa, Barella prolunga per il turco che fa partire una bomba su cui non può nulla Meret

43′ – Ci prova ancora Politano dalla distanza, ma la palla va fuori

38′ – Occasione Inter! Dumfries la mette in mezzo con le mani, respingono gli azzurri, Calhanoglu di testa la rimette dentro, palla che arriva a Lautaro, ma Meret in uscita salva tutto

36′ – Occasione Napoli! Politano si accentra da destra, fa scoccare il suo sinistro e la palla si stampa sulla traversa a Sommer battuto

26′ – Occasione Inter! Dumfries crossa in mezzo, Lautaro taglia sul primo palo, ma Rrahmani lo chiude in angolo

19′ – Occasione Napoli! Elmas riceve palla in area e calcia, ma Sommer è ancora pronto a chiudere

18′ – Esce de Vrij per infortunio ed entra Carlos Augusto. Emergenza difensiva per Inzaghi

15′ – Gol annullato a Marcus Thuram che dopo un bello scambio con Lautaro batte Meret, ma il francese era in fuorigioco

4′ – Calhanoglu prova il sinistro dalla distanza, ma calcia in maniera parecchio debole

2′ – Occasione Napoli! Elmas riceva palla ai trenta metri, prova il destro e Sommer vola all’incrocio e mette in angolo

1′ – Comincia la partita

Napoli-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Manca davvero poco all’inizio della partita di cartello tra la squadra azzurra capeggiata dall’ex Inter, Walter Mazzarri, e quella di Simone Inzaghi. Una partita in uno stadio in cui nerazzurri fanno tradizionalmente fatica, avendo vinto solamente una volta negli ultimi 17 incontri. Per questo servirà la massima concentrazione e la massima cura ad ogni dettaglio.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni definitive dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Oestigaard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskelia.

All. Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.