Napoli-Inter, Spalletti perde uno dei suoi attaccanti più fedeli

Brutte notizie per Luciano Spalletti in vista della trasferta di Napoli in programma domenica sera. Il tecnico di Certaldo infatti, dovrà fare a meno di Matteo Politano, l'attaccante che quest'anno (insieme ad Ivan Perisic) è stato tra i più impiegati.

Sull'assenza dell'ex Sassuolo, Tuttosport scrive: "A Napoli Spalletti dovrà fare a meno di Matteo Politano, tra i più in forma della compagnia. Anche ieri l’esterno ha fatto terapie: la caviglia sinistra, infortunatosi nel match con il Chievo, è ancora molto gonfia".

Inoltre, in ottica Napoli a svolgere lavoro differenziato sono stati anche Stefan De Vrij e Matìas Vecino: il primo verrà valutato nei prossimi giorni, mentre il secondo - con ogni probabilità - sarà a disposizione di Spalletti.