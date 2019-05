Napoli Inter - Sorride a metà Spalletti, Vecino recuperato, in due ancora out

Si avvicina sempre di più il giorno di Napoli Inter. Luciano Spalletti recupera Matias Vecino, ora sta bene e potrebbe essere titolare. Stefan De Vrij con ogni probabilità non sarà convocato. Matteo Politano verso la convocazione, ancora non al meglio però. Questo quanto raccontato da Matteo Barzaghi:

"Joao Mario tornato in gruppo. Vecino sta bene e potrebbe essere titolare contro il Napoli. De Vrij difficilmente convocato. Politano a parte ma potrebbe essere convocato.

Dubbio Icardi-Lautaro davanti. Bisognerà aspettare ancora un pò. In vantaggio Lautaro Martinez per via del fatto che Icardi non ha brillato contro il Chievo Verona".