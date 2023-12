Napoli-Inter, problemi anche per Dumfries: le condizioni dell’olandese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

Napoli-Inter, anche Dumfries infortunato. Una dimostrazione di forza da parte della squadra nerazzurra che è riuscita a soffrire e poi a colpire e gestire il proprio vantaggio. Tre punti fondamentali per ritornare in vetta alla classifica e rispondere alla vittoria della Juventus.

Ma nella partita, oltre all’infortunio di Stefan de Vrij, c’è stato anche quello accorso all’altro olandese, Denzel Dumfries. Il giocatore è stato sostituito al minuto 77 e al suo posto è entrato Juan Cuadrado. Dumfries ha riscontrato un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra.

Simone Inzaghi si augura di non dover rinunciare anche a lui per le prossime gare, soprattutto perchè, nel reparto arretrato, i nerazzurri, sono in una vera e propria emergenza.