Napoli Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti schiera questo 11

Luciano Spalletti ha ufficializzato l'11 che sfiderà tra pochi minuti il Napoli di Carlo Ancelotti allo stadio San Paolo. Queste le scelte del tecnico di Certaldo:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. A disp.: Padelli, Cedric, Ranocchia, Dalbert, Borja Valero, Vecino, Joao Mario, Candreva, Keita, Icardi. Allenatore: Spalletti.

Le parole del tecnico alla vigilia a InterTV: "Ci mancano tre punti per arrivare in Champions ma non sono pochi. Dobbiamo vincere una partita delle prossime due e la trasferta di Napoli sarà insidiosa, visto che affronteremo una squadra molto forte. In più in panchina ci sarà un condottiero come Ancelotti. Noi abbiamo preparato bene la partita".