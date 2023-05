Napoli-Inter, Inzaghi vara la formazioni con vista Fiorentina. Ma occhio alle sorprese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/05/2023

Napoli-Inter, Inzaghi vara la formazioni pensando alla finale di Coppa Italia. Dopo la sbornia per la vittoria del derby di ritorno contro il Milan e, di conseguenza, l’accesso alla finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City, la squadra nerazzurra si prepara per la partita di campionato contro il Napoli.

Una sfida temibile, visto che gli uomini di Inzaghi affronteranno i neo-campioni d’Italia e un allenatore che avrà il dente avvelenato in quanto ex della partita. Proprio per questo, lo stesso tecnico nerazzurro, dovrà preparare al meglio la gara e scegliere gli uomini più funzionali, sia per avvicinare ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions League, sia dando un occhio alla prossima finale di Coppa Italia che si giocherà all’Olimpico contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Inzaghi ha intenzione di fare alcuni cambi rispetto alla sfida di martedì. Sicuramente dovrebbe giocare de Vrij che darà un turno di riposo ad Acerbi. Dentro anche Brozovic per l’infortunato Mkhitaryan e Gosens per dar fiato a Dimarco. In avanti, invece, la coppia dovrebbe essere quella delle ultime giornate di campionato, formata da Lukaku e Correa.

Lautaro, quindi, dovrebbe sedere in panchina per partire da titolare contro la Fiorentina. Ma, attenzione, perchè dalla partita di domenica potrebbero dipendere le sorti di alcuni giocatori che potrebbero giocare in Coppa Italia. Specie in attacco. Infatti, sempre secondo il quotidiano, in base alla prestazione di Lukaku, non è affatto escluso che ad affiancare il Toro sia lo stesso attaccante belga contro la Fiorentina.