Live, Napoli-Inter 1-0: doppio cambio per Spalletti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/05/2023

68′ – Escono Osimhen ed Elmas per Raspadori e Simeone

66′ – Gol Napoli! Anguissa servito al limite dell’area, calcia subito e trafigge Onana

65′ – Occasione Napoli! Kvaratskelia salta due avversari e calcia a giro, Onana para alla grande

63′ – Ammonito Elmas per fallo su Brozovic

58′ – Zielinski conquista palla sulla trequarti e calcia. Palla alta

57′ – Escono Barella e Bastoni ed entrano Acerbi e Brozovic

47′ – Occasione Napoli! Zielinski batte rapidamente l’angolo per Di Lorenzo, il cui destro è parato in angolo da Onana

45′ – Comincia la ripresa

Partita dominata dal Napoli che con il suo possesso palla prova a scardinare il muro dell’Inter. Nerazzurri che provano ad occupare bene gli spazi in campo, concedendo il meno possibile. La partita ha un episodio decisivo, a causa dell’ingenuità clamorosa di Gagliardini che, con un cartellino giallo già pendente, commette fallo su Anguissa lasciando la squadra in 10 uomini in una partita delicata, mandando su tutte le furie Simone Inzaghi. Nelle ripresa servirà tutta la lucidità possibile per provare a portare via qualche punto dal Maradona.

46′ – Occasione Inter! Gran lavoro di Barella che serve Lukaku. Il belga punta Kim e calcia, ma palla sull’esterno rete. Intanto, finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

41′ – Espulso Gagliardini per fallo in ritardo su Anguissa

40′ – Zielinski prova a sorprendere Onana su punizione, ma la palla va ampiamente a lato

30′ – Occasione Inter! Bellanova mette in mezzo, Correa fa da sponda per Lukaku che non riesce ad indirizzare bene verso la porta

22′ – Occasione Napoli! Elmas crossa in mezzo, Osimhen di testa, ma Onana blocca

18′ – Ammonito Gagliardini per fallo su Di Lorenzo

16′ – Occasione Napoli! Verticalizzazione per Anguissa che di sinistro sfiora il palo

11′ – Occasione Napoli! Zielinski serve in area Anguissa su punizione, ma il centrocampista calcia male a lato

1′ – Inizia la partita al Maradona

Napoli-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita. Dopo la sbornia dovuta all’accesso alla finale di Champions League, la squadra nerazzurra affronterà una partita delicata, quest’oggi, contro i neo-campioni d’Italia del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, allo stadio Maradona, non vuole stare a guardare. Ed è per questo che avrà tutte le motivazioni per portare a casa la vittoria, specie dopo che all’andata è uscita sconfitta da San Siro.

Dal canto dei nerazzurri, Inzaghi dovrà essere bravo a portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League, proprio a ridosso della finale di Coppa Italia c0ntro la Fiorentina.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Olivera; Lobotka, Anguissa; Elmas, Zielinski, Kvaratskelia; Osimhen.

All. Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.