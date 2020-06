Napoli Inter, buone notizie per Conte: recuperati De Vrij e Bastoni

I nerazzurri sono al lavoro per preparare l’importante trasferta di Napoli in programma sabato sera, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli uomini di Antonio Conte devono ribaltare la sconfitta subita a San Siro nel match d’andata per 1-0 per poter sfidare in finale una tra Milan e Juventus.

Il tecnico salentino è ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione, specialmente in centrocampo e in difesa. I nerazzurri potrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2 con Christian Eriksen trequartista a supporto delle due punte Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il danese però, sarebbe ancora in ballottaggio con Stefano Sensi per una maglia da titolare.

Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri potranno contare anche su Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. I due centrali hanno recuperato pienamente dai loro problemi muscolari e sono rientrati ad allenarsi regolarmente in gruppo. La loro presenza nel match di sabato è ancora in forte dubbio, dipenderà tutto dalla volontà di Antonio Conte, che potrebbe decidere di non rischiarli specialmente in vista dei tanti impegni ravvicinati.