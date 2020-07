Napoli-Inter, ancora dubbi per Gattuso: la probabile del Napoli

Mancano poche ore ormai a Napoli-Inter, match valido per la penultima giornata di Serie A. I partenopei - ormai certi della qualificazione ai gironi di Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia - non hanno molto da chiedere a questo campionato, ma sicuramente vorranno fare un'ottima prestazione.

Per quanto riguarda la formazione degli azzurri, Rino Gattuso ha ancora qualche dubbio dell'ultimo minuto da scogliere. Ballottaggio tra Meret e Ospina in porta e tra Hysaj e Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro. Confermato invece il tridente in avanti formato da Insigne, Milik e dall'ex nerazzurro Politano.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Maksimovc, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.